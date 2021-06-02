روسيا تسجل عقارا جديدا لمنع مضاعفات فيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الروسية عقارا مستنشقا للعلاج والوقاية من الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد تحت مسمى ليتراجين " Leitragin" .



وذكرت الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية التابعة لوزارة الصحة الروسية - في بيان اليوم الأربعاء، نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن الدواء الجديد يهدف إلى علاج الالتهاب الرئوي والوقاية منه، وهو أحد أهم مضاعفات مرض فيروس كورونا المستجد، مضيفة أن الإنتاج الصناعي للدواء يجري العمل عليه حاليا.



وأشار البيان إلى أن عقار "Leitragin" يعد أول دواء يهدف إلى منع ومكافحة الحالات الشديدة والمصابة بما يسمى بـ"عاصفة السيتوكين" التي يسببها فيروس كورونا.



وأوضح أن التجارب السريرية التي أجريت على 320 مريضا يعانون من أعراض معتدلة لكورونا أظهرت عدم وجود حالات وفيات بين المجموعة.



وأضاف أن العقار ليس له أعراض حادة، حيث تعافى المرضى الذين تناولوا "Leitragin" في خلال ثمانية أيام مقارنة بـ 14 يوما من الشفاء لأولئك الذين يتلقون العلاج الحالي.