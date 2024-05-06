فتحي عبدالوهاب يكشف كواليس دورة في المداح 4

كشف الفنان فتحي عبدالوهاب، كواليس مسلسل المداح الجزء الرابع، والذي عرض خلال شهر رمضان 2024، مشيرا إلى أن هذا العمل الفني من أهم الاعمال الفنية في مشواري الفني.

أضاف حمادة هلال، في حوار مع الاعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن تم تنفيذ دور الدكتور في مسلسل المداح الجزء الرابع بتركيز واهتمام بالغ، متابعا أن تحدثنا في منطقة في غاية الأهمية وهى الأغواء، وأرى أن الاغواء أصل الشر.

وتابع فتحي عبدالوهاب، ان الأساطيل والموروث الشعبي لهما دور في تفاصيل أحداث مسلسل المداح الجزء الرابع، مشيرا الى أنه هذه المسلسل تناول نقاط مهمة في حياتنا عن الشر.

