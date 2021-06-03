الصحة تكشف سبب تراجع إصابات فيروس كورونا ..فيديو

تحدث الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر.

وقال عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،: "الوضع الوبائي لكورونا في مصر شهد تراجعا ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة".

وأوضح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية،: "سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر يرجع إلى الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسبوعين الماضيين".

وأردف: لدينا كل يوم لقاحات جديدة تصل إلى مصر، فضلاً عن التعاقدات التي يتم إتمامها، مشيرا إلي أنه تم البدء في تصنيع لقاح سينوفاك في مصر.