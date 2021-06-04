مستثمر: قرار تصفية الحديد والصلب يشوبه البطلان.. فيديو

قال أسامة الرفاعي، أحد المساهمين في سهم شركة الحديد والصلب في البورصة، إن قرار تصفية الشركة يشوفه البطلان.

وتساءل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أين حقه مع باقي المستثمرين في الشركة بعد قرار التصفية.

وأشار أسامة الرفاعي إلى أن وزير قطاع الأعمال قال إن شركة الحديد والصلب لا تساوي «عشرة صاغ»، موضحا أن قرار تصفية الشركة يشوفه البطلان لأنه كان يجب استبعاد حصة الشركة القابضة التي تمثل 82% من الملكية ويتم أخذ رأي المساهمين وهو لم يتم.

وأضاف أن هناك 12 مليون سهم لشركة الحديد والصلب معروض على الحد الأدنى للبيع في البورصة ولا يوجد مشتر بسبب قرار التصفية.