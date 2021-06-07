داعية يكشف حكم خدمة أهل الزوج

قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن المرأة ليس فرضا عليها خدمة أهل الزوج، وإن فعلت ذلك من باب التودد للزوج، فتثاب على هذا الأمر، معقبًا "ليس من حق الزوج إجبار زوجته على خدمة أهله".



وتابع "علي"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين: "كان النبي صلى الله عليه وسلم عند السيدة عائشة، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت السيدة عائشة يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول «غارت أمكم»، ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيه".

ولفت إلى أن سيدنا جبريل عليه السلام نزل من السماء بعد هذه الواقعة بقطعة من القماش عليها صورة عائشة، وقال للنبي: "هذه زوجتك في الجنة"، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة للتجاوز عن أخطاء النساء وقت الغيرة، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.