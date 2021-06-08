مستشار وزيرة الصحة يكشف سبب تأخير إعطاء اللقاح لبعض الفئات

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن نظام تسجيل الحصول على لقاحات فيروس كورونا، يتم بترتيب الأولويات بعد التسجيل، للوصول إلى الفئة الاكثر احتياجًا لتلقي اللقاح.



وأضاف «صلاح»، خلال لقاء راجل و2ستات، المذاع على شاشة قناة «one»، أن الأولوية كانت للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة طبيا، يليهم أصحاب الأمراض المزمنة،لافتًا الى ان اصحاب الامراض المزمنة يصل عددهم لما يقرب من ٤٠ مليون مواطن فى مصر .



وأوضح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن من لديه أربعة امراض مزمنة يكون له الاولوية عمن لديه مرض واحد فى تلقي اللقاح.



وأشار إلى انه بفضل مبادرة «100 مليون صحة»، أصبحت هناك قاعدة للبيانات لـ 90 مليون مواطن، ونتمكن من خلالها بسهولة من تحديد الفئات المستهدفة.

ولفت إلى انه من الممكن تسجيل الحصول على اللقاح من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335 او التوجه الى وحدة صحية او مستشفي والتسجيل فى مكتب تسجيل اللقاح او من خلال الابليكشن الذى اعلنت عنه وزارة الصحة للتسجيل.



وأردف" انه تم حتى الان تسجيل 6 ملايين و 450 ألف مواطن للحصول على اللقاح وأرسلت رسائل بموعد التطعيم لما يقرب من 3 ملايين و 750 ألف شخص،مشيرًا إلى ان من تم تطعيمهم تخطوا 2 مليون و 300 ألف.