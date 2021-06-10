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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مليون ونصف دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لنجم دفاع الزمالك

الزمالك
الزمالك

فجَر الإعلامي إسلام صادق مقدم برنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ مفاجأة من العيار الثقيل بشأن محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك ، مشيراً إلى أنه تلقى عرضاً مغرياً من نادي بيراميدز للإنتقال إلى صفوفه بنهاية الموسم الجاري

وأكد صادق أن الونش تلقى عرضاً كبيراً من نادي بيراميدز بقيادة ممدوح عيد المدير التنفيذي للفريق ، بلغت قيمته المالية مليون ونصف المليون دولار ، بالإضافة إلى عرضاً آخر من أحد أندية الدوري السعودي ، وهو ما دفع اللاعب إلى المطالبة بتعديل عقده داخل نادي الزمالك ، خاصةً أنه يتقاضى ثلاثة ملايين جنيهاً فقط ، وهو ما لا يتناسب مع المستوى الفني الذي يقدمه اللاعب هذا الموسم.

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وفى سياق آخركشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن حقيقه مفاوضات نادي  النصر السعودي لضم محمود حمدي"الونش" مدافع الفريق الأبيض خلال الموسم المقبل.

وأشار المصدر أن مسئولي نادي النصر السعودي تواصلوا بالفعل مع أحد مسئولي اللجنه المكلفة بإدارة نادي الزمالك من أجل ضم الونش خلال الفترة المقبله.

وأكد المصدر أن الاعب تمسك بوجوده ضمن الفريق الابيض ولكنه لا يمانع من خوضه تجربة الإعارة لنادي النصر السعودي ،ولكن في حالة موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومجلس إدارة القلعه البيضاء .

وشدد المصدر أن محمود الونش سيرفض العرض في حالة رفض النادي رحيله ، ولكن في حالة الموافقه سوف يفضل الإعارة لمدة موسم واحد .

نادي بيراميدز نادي الزمالك لابا كودجو الدوري السعودي باتريس كارتيرون محمود حمدي الونش النصر السعودي

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