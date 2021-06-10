حقيقة مفاوضات الزمالك مع لابا كودجو

كشف خالد الغندور قائد فريق نادي الزمالك الأسبق، حقيقة مفاوضات القلعة البيضاء مع اللاعب التوجولي لابا كودجو، مهاجم العين الإماراتي.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية لفضائية "الزمالك": "الكلام الذي قيل أن وكيل أعمال كارتيرون يتفاوض مع لابا كودجو كذب وغير حقيقي".

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وأضاف: "اللاعب يتقاضى حوالي 4 ملايين دولار في الموسم مع العين الإماراتي والزمالك غير قادر على دفع هذا المبلغ".

يذكر، أن الزمالك يتربع على عرش ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 55 نقطة حصدها من 25 مباراة.