مصدر يكشف حقيقة مفاوضات النصر السعودي مع محمود حمدي الونش

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن حقيقه مفاوضات نادي النصر السعودي لضم محمود حمدي"الونش" مدافع الفريق الابيض خلال الموسم المقبل.

وأشار المصدر أن مسئولي نادي النصر السعودي تواصلوا بالفعل مع أحد مسئولي اللجنه المكلفة بإدارة نادي الزمالك من أجل ضم الونش خلال الفترة المقبله.

واكد المصدر أن الاعب تمسك بوجوده ضمن الفريق الابيض ولكنه لا يمانع من خوضه تجربة الإعارة لنادي النصر السعودي ،ولكن في حالة موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومجلس إدارة القلعه البيضاء .

وشدد المصدر أن محمود الونش سوف يرفض العرض في حالة رفض النادي رحيله ، ولكن في حالة الموافقه سوف يفضل الإعارة لمدة موسم واحد .



وأكمل المصدر حديثه أن مسئولي النصر السعودي لديهم عرضين لضم الاعب، الأول شراء قيمة عقد اللاعب المتبقية، والثاني الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

واختتم المصدر حديثه أن مجلس إدارة القلعه البيضاء يتمسك بخدمات اللاعب، ويرفض حتى الآن فتح أي مفاوضات تخص أي لاعب من القوام الأساسي ولكن في حالة تمسك الاعب بالأمر سوف يتم العرض علي الجهاز الفني للفريق لاتخاذ القرار المناسب .