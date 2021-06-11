نظرة عامة على شاحنة فورد الصغيرة .. مافريك 2022| صور

كشفت شركة فورد الأمريكية عن نسختها مافريك موديل 2022، التي تنتمي إلى فئة شاحنات الـ "بيك اب"، لكن هذه الشاحنة التي تتسع إلى 5 أفراد، تأتي بإطلالة صغيرة الحجم نسبيًا عن الإصدارات العملاقة الخاصة بالصانع الأمريكي المخضرم.

تقدم السيارة مافريك 2022 عبر 3 فئات من التجهيزات و هم، XL ، XLT وLariat ، بالإضافة إلى حزمة FX4 عالية الأداء لتشمل كلا من الفئة XLT ، Lariat، و ترتكز السيارة على عجلات رياضية كبيرة الحجم تتراوح قياساتها بين 17 إلى 18 بوصة، و التي تمنحها أفضلية التعامل مع التضاريس المختلفة، إلى جانب أنظمة التعليق المتطورة.

وتحتوي مافريك 2022 على فرامل مانعة للانغلاق، و نظام مثبت السرعة التكيفي، برنامج متابعة النقاط العمياء، و خاصية التحذير عن مغادرة المسار، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية، و فرامل يد كهربائية، مع صندوق مخصص لحمل للأدوات المساعدة، و خاصية الكبح التلقائي في الحالات الطارئة.

وتضم من الداخل شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و أنظمة الملاحة، يبلغ قياسها 8 بوصة، تدعم تطبيق Apple Carplay و Android Auto، و مقود حركة مالتي فاكشن متعدد المهام، وحزمة داخلية من وسائل الرفاهية و التحكم.

وتعتمد السيارة على إصدار هجين، حيث تعمل عبر محرك بنزين رباعي الأسطوانات، بسعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 194 حصان، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة متغير السرعات، كما تتوفر بمحك اخر من 4 اسطوانات تيربو، سعة 2000 سي سي، ينتج قوة قدرها 253 حصان، و عوم اقصى للدوران يقدر بـ 376 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتكي مكون من 8 سرعات.