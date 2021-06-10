بسبب 100 جنيه.. مؤرخ فني: محمود مرسي رفض المشاركة بـ فيلم باب الحديد

كشف المؤرخ الفني محمد شوقي عن الفيلم الذى رفض الفنان الراحل محمود مرسى، المشاركة فيه مع الفنانة هند رستم.

وقال شوقى خلال حواره ببرنامج “آخر النهار” المذاع عبر قناة النهار، أنه رفض المشاركة مع المخرج يوسف شاهين عام 1958 فى فيلم “باب الحديد”.

وأوضح أن المنتج حينها عرض 100 جنيه على محمود مرسى، ورفضها لأن الفنانة هند رستم كانت تقاضت 300 جنيه عن دورها فى نفس الفيلم.

وأشار محمد شوقى إلى أن بطولة فيلم باب الحديد ذهبت بعد ذلك للفنان “فريد شوقى”.

وأوضح شوقى أن الفنان محمود مرسى قدم 6 أفلام سينمائية تواجد بها ضمن قائمة أهم 100 فيلم سينمائى فى تاريخ السينما المصرية.