مؤرخ فني: 6 أفلام لمحمود مرسى ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصرى..فيديو

تحدث المؤرخ الفني محمد شوقي عن الفنان الراحل محمود مرسى، قائلا: "استثنائى فى كل شيء".

وقال شوقى خلال حواره مع برنامج “آخر النهار” المذاع عبر قناة النهار، إن الراحل محمود مرسى شارك فى 25 فيلما فقط، معقبا:" كانت من أهم كلاسيكيات السينما فى مصر".

وتابع شوقى،تواجد الفنان محمود مرسى بـ 6 أفلام سينمائية ضمن قائمة أهم 100 فيلم سينمائى فى تاريخ السينما المصرية.

وقدم الفنان محمود مرسى 90 عملاً فنياً قدمهم الفنان محمود مرسى خلال مشواره الفنى تنوعوا بين السينما والمسرح والتليفزيون.

وتابع شوقى أن أهم افلام محمود مرسى فيلم "شيء من الخوف"، وفى عام 1969، حيث فضل المشاركة فى فيلم شيء من الخوف ورفض المشاركة فى فيلم الأرض قبل عرض بطولته على الفنان محمود المليجى.