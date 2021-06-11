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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الرماية يكرم ملك موسى

صدى البلد

حرص الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني، على تكريم ملك موسي الاعلاميه بموقع صدي البلد الإخباري.

 يأتي هذا عقب ختام البطولة العربية للرماية والتي استضفتها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 12 يونيو الجاري، على ميادين الرماية بنادي الصيد 6 أكتوبر والمركز الأولمبي بالمعادي ،بمشاركة أكثر من 300 رامٍ ورامية من مختلف الدول العربية.

 وحرصت ملك موسي علي توجيه الشكر للواء حازم حسني رئيس اتحاد الرمايه علي المجهود الكبير خلال البطوله والشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي الانجازات في الرياضه المصريه والدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة علي المجهود الكبير الذي بذله في انجاح البطوله والقائمين علي البطوله . 

واكدت ملك موسي أن البطوله شهدت طفرة كبيره وأداء اكثر من رائع ومبهر للاعبي ولاعبات مصر المشاركين بالبطوله والقدرة علي تحقيق البطولات الدوليه خلال الفتره المقبله . 

وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاتحاد المصري للرماية، ولاعبي ولاعبات مصر المشاركين في البطولة على أدائهم المبهر، وفوزهم بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في مختلف المنافسات، لافتاً إلى تقدم رياضة الرماية المصرية وقدرة اللاعبين على تحقيق الإنجازات في كافة المحافل الدولية والقارية والإقليمية.

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