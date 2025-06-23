الأهلي يسعى لضم لاعب المصري في الميركاتو الصيفي

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن محاولات ضم الأهلي للاعب محلي خلال الميركاتو الصيفي.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “أحمد عيد لاعب المصري معروض على الأهلي؛ لضمه في ميركاتو الصيف”.

ويستعد النادي الأهلي، بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، لخوض مواجهة مصيرية أمام بورتو البرتغالي في الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم للأندية 2025، وسط حضور جماهيري مرتقب وأجواء مشحونة بالحسابات المعقدة.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية