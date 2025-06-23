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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يسعى لضم لاعب المصري في الميركاتو الصيفي

الأهلي
الأهلي
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن محاولات ضم الأهلي للاعب محلي خلال الميركاتو الصيفي.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “أحمد عيد لاعب المصري معروض على الأهلي؛ لضمه في ميركاتو الصيف”.

ويستعد النادي الأهلي، بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، لخوض مواجهة مصيرية أمام بورتو البرتغالي في الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم للأندية 2025، وسط حضور جماهيري مرتقب وأجواء مشحونة بالحسابات المعقدة.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

  1. بالميراس (4 نقاط / فارق +2)
  2. إنتر ميامي (4 نقاط / فارق +1)
  3. بورتو (نقطة واحدة / فارق -1)
  4. الأهلي (نقطة واحدة / فارق -2)
أحمد حسن أحمد عيد الأهلي ميركاتو الصيف

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