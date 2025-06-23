أحمد حسن يصدم جمهور الزمالك بشأن عبد الله السعيد

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف إدارة نادي الزمالك من التجديد للاعب عبد الله السعيد.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "موقف التجديد لعبدالله السعيد كما هو الإدارة تنتظر رد اللاعب وحسم موقفه بشكل نهائي".

وكانت إدارة الزمالك قد توصلت في وقت سابق إلى اتفاق مبدئي مع السعيد على التجديد، إلا أن بعض التعديلات في بنود الاتفاق عطّلت توقيع العقود بشكل نهائي.

وفي الوقت ذاته، تلقى السعيد عدة عروض محلية، يدرسها حاليًا تحسبًا لعدم تجديد تعاقده، رغم تأكيده المستمر على منح الزمالك الأولوية في حال تم الاتفاق.

جون إدوارد يتولى الآن مهمة التفاوض النهائي مع عبد الله السعيد، على أمل التوصل لاتفاق رسمي يُبقي اللاعب ضمن صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل.