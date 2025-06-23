بن رمضان قبل مواجهة بورتو: سنحاول التسجيل لإسعاد الجماهير

تحدث محمد علي بن رمضان، لاعب النادي الأهلي عن لقاء بورتو البرتغالي في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال محمد علي بن رمضان: "بورتو فريق كبير، ولديه لاعبين ممتازين، والأهلي أيضًا لديه لاعبين ممتازين، سنحاول التسجيل لإسعاد الجماهير، والأهم لنا هو الفوز في المباراة المقبلة، ونقدم أداء يليق بالنادي وبجماهيرنا ".

المواجهة الحاسمة أمام بورتو

ويستعد الأهلي لخوض مواجهته الأخيرة في دور المجموعات أمام بورتو البرتغالي فجر الثلاثاء، في لقاء لا بديل فيه عن الفوز.

ويحتاج الفريق الأحمر إلى الانتصار بفارق هدفين على الأقل من أجل إنعاش آمال التأهل، بشرط أن يخسر إنتر ميامي أمام بالميراس بنفس الفارق.

شروط تأهل الأهلي إلى ثمن النهائي

رغم صعوبة المهمة، ما يزال الباب مفتوحًا أمام الأهلي بشرط تحقق سيناريو دقيق:

فوز الأهلي على بورتو بفارق هدفين أو أكثر.

خسارة إنتر ميامي أمام بالميراس بنفس فارق الهدفين.

معايير حسم التأهل عند تساوي النقاط

في حال تساوي أكثر من فريق بالنقاط، تعتمد البطولة على سبعة معايير لحسم الترتيب:

نتائج المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية.

فارق الأهداف في هذه المواجهات.

عدد الأهداف المسجلة في نفس المواجهات.

فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة.

إجمالي عدد الأهداف في دور المجموعات.

نقاط اللعب النظيف، وفقًا لعدد البطاقات الملونة.

القرعة كحل أخير.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية