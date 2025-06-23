جماهير أمريكا الجنوبية تُشعل أجواء كأس العالم للأندية

ربما أشعلت جماهير أمريكا الجنوبية المحتفلة، أجواء كأس العالم للأندية، لكن لسوء حظ الولايات المتحدة، الدولة المضيفة، لم تنتشر تلك الأجواء الاحتفالية في جميع أنحاء البلاد، إذ تُقام بعض المباريات أمام جماهير متواضعة.

ويأمل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ، أن تُسهم النسخة الموسعة من البطولة، بمشاركة العديد من أفضل أندية العالم، في تعزيز الحماس لكرة القدم في بلدٍ لطالما كان متردداً تجاه هذه اللعبة الجميلة، في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم 2026 بالاشتراك مع كندا والمكسيك.

مع بيع نحو 1.5 مليون تذكرة بعد أيام قليلة من انطلاق البطولة، لا تزال هناك فجوة بين "الأثرياء" و"الفقراء" في المدن المضيفة.

في مباراتين فقط، اجتاح بوكا جونيورز ملعب هارد روك بقوة، وحوله إلى "معقله" الخاص، مُلهماً إياه بشغف لا مثيل له في كأس العالم للأندية هذه.

شكّل مشجعو بوكا أغلبية الحضور البالغ عددهم 55,574 متفرجًا في مباراة بنفيكا، وكان الأمر مشابهًا أيضًا بين الحضور البالغ عددهم 63,587 متفرجًا في مباراة الجمعة التي انتهت بهزيمة الفريق أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-1.

وقال فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، بعد مباراة بوكا: "لديّ مسيرة طويلة وخبرات كثيرة. هناك أوقات أرغب فيها بأن أكون لاعبًا، والليلة كانت إحدى تلك الأوقات".