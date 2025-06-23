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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الأسبوع في بطولة كأس العالم للأندية 2025

تشكيل الاسبوع بكأس العالم
تشكيل الاسبوع بكأس العالم
سارة عبد الله

يخوض الأهلي مواجهة مصيرية ضد بورتو البرتغالي، الليلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

تشكيل الأسبوع من بطولة كأس العالم للأندية 2025

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد).

الدفاع: ألكسندر باربوزا (بوتافوجو)، مانويل أكانجي (مانشستر سيتي)، خواكين بيكيريز (بالميراس).

الوسط: نيكولو باريلا (إنتر ميلان)، بابلو باريوس (أتلتيكو مدريد).

الوسط الهجومي: دي ماريا (بنفيكا)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، كنان يلدز (يوفنتوس).

الهجوم: هاري كين (بايرن ميونخ)، وجون آرياس (فلومينينسي).

تشكيل الأسبوع بكأس العالم

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 

  • بالميراس – 4 نقاط (فارق أهداف +2)
  • إنتر ميامي – 4 نقاط (فارق أهداف +1)
  • بورتو – نقطة واحدة (فارق أهداف -1)
  • الأهلي – نقطة واحدة (فارق أهداف -2
تشكيل الأسبوع كأس العالم للأندية مونديال الأندية

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