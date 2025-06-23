تشكيل الأسبوع في بطولة كأس العالم للأندية 2025

يخوض الأهلي مواجهة مصيرية ضد بورتو البرتغالي، الليلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.
تشكيل الأسبوع من بطولة كأس العالم للأندية 2025
حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد).
الدفاع: ألكسندر باربوزا (بوتافوجو)، مانويل أكانجي (مانشستر سيتي)، خواكين بيكيريز (بالميراس).
الوسط: نيكولو باريلا (إنتر ميلان)، بابلو باريوس (أتلتيكو مدريد).
الوسط الهجومي: دي ماريا (بنفيكا)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، كنان يلدز (يوفنتوس).
الهجوم: هاري كين (بايرن ميونخ)، وجون آرياس (فلومينينسي).
ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية
- بالميراس – 4 نقاط (فارق أهداف +2)
- إنتر ميامي – 4 نقاط (فارق أهداف +1)
- بورتو – نقطة واحدة (فارق أهداف -1)
- الأهلي – نقطة واحدة (فارق أهداف -2