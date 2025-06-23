بالبوركيني| شقيقة محمد صلاح تتألق من عطلتها الصيفية.. صور

تألقت رباب صلاح، شقيقة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت رباب صلاح بالبوركيني، من أمام البحر وحمام السباحة في عطلة صيفية مع العائلة.

شقيقة محمد صلاح

شقيقة محمد صلاح

شقيقة محمد صلاح

من ناحية أخرى، ينافس الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول، على جائزة جديدة بعد موسم استثنائي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز

وتصدر محمد صلاح قائمة مختصرة تضم ستة لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين.

ولعب صلاح دورا أساسيا في فوز ليفربول بلقب الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله 29 هدفاً و18 تمريرة حاسمة.