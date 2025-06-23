مستثمر شهير يشتري أسهم في نادي كريستال بالاس الإنجليزي

أعلن نادي كريستال بالاس، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الاثنين، أن روبرت وود "وودي" جونسون، الشريك في ملكية نيويورك جيتس، وقّع اتفاقية ملزمة قانونًا لشراء حصة شركة إيجل فوتبول القابضة في النادي.

وتخضع الصفقة لموافقة الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري السوبر للسيدات، حيث أفادت وسائل إعلام بريطانية أن قيمتها تقترب من 190 مليون جنيه إسترليني.

وقال بالاس في بيان: "بينما ينتظر إتمام الصفقة موافقة الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري السوبر للسيدات، لا نتوقع أي مشاكل، ونتطلع إلى الترحيب بوودي كشريك ومدير للنادي".

من المقرر أن يصبح جونسون، السفير الأمريكي السابق لدى المملكة المتحدة، شريكًا ومديرًا في بالاس.

ويُعد جونسون، البالغ من العمر 78 عامًا، أحد ورثة عائلة جونسون التي أسست شركة جونسون آند جونسون للأدوية.

أفادت وسائل إعلام بريطانية أن جونسون اشترى حصة 43% في بالاس من شركة "إيجل فوتبول هولدينغز"، وهي شركة متعددة الأندية يديرها رجل الأعمال الأمريكي جون تكستور، الذي يمتلك أيضًا حصصًا في أولمبيك ليون الفرنسي وبوتافوغو البرازيلي.

ويواجه بالاس، الذي تأهل إلى الدوري الأوروبي بفوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، خطر فقدان مكانه بسبب علاقات تكستور، صاحب الحصة السابق، مع ليون، وهو فريق آخر متأهل، حيث يمنع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الأندية التي تملكها نفس الشركة من المنافسة في نفس البطولة.

وقال النادي الذي يقع مقره في جنوب لندن: "نود أن نتقدم بالشكر لجون تكستور على مساهمته على مدار السنوات الأربع الماضية ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

واشترت تكستور الحصة مقابل حوالي 90 مليون جنيه إسترليني في أغسطس 2021.