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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مباراة بورتو| تاريخ مواجهات الأهلي أمام الأندية البرتغالية؟

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

يستعد النادي الأهلي، بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، لخوض مواجهة مصيرية أمام بورتو البرتغالي في الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم للأندية 2025، وسط حضور جماهيري مرتقب وأجواء مشحونة بالحسابات المعقدة.

حسبة معقدة قبل مواجهة الأهلي وبورتو

يدخل الأهلي اللقاء وهو في ذيل ترتيب المجموعة الأولى بنقطة واحدة فقط، جمعها من تعادل سلبي مع إنتر ميامي في الافتتاح، قبل أن يتلقى خسارة في الجولة الثانية أمام بالميراس بهدفين دون رد. ويشترك بورتو معه في رصيد النقاط، بعد أن تعادل مع بالميراس في الجولة الأولى بدون أهداف وخسر في الجولة الثانية أمام إنتر ميامي بنتيجة 2-1، ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف.

ورغم ضيق فرص التأهل، ما زالت الآمال قائمة لكلا الفريقين في حجز بطاقة العبور إلى دور الـ16، بشرط الفوز وانتظار نتائج اللقاء الآخر في المجموعة الذي سيجمع في نفس التوقيت بالميراس مع إنتر ميامي.

تاريخ الأهلي أمام الأندية البرتغالية

وعلى الرغم من أنها ستكون المواجهة الأولى للأهلي أمام بورتو، إلا أن سجل الفريق الأحمر يتضمن مواجهتين سابقتين ضد أحد عمالقة الكرة البرتغالية، نادي بنفيكا:

المواجهة الأولى (1963):
في استاد القاهرة، تفوق الأهلي على بنفيكا بطل أوروبا حينها بنتيجة 3-2 في مباراة تاريخية سجل خلالها بدوي عبد الفتاح هدفين، وأضاف طه إسماعيل الهدف الثالث، بينما أحرز الأسطورة إيزيبيو وجوزيه أجواش لبنفيكا.

المواجهة الثانية (2007):
بمناسبة احتفالات المئوية، التقى الفريقان في لقاء ودي انتهى بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، أحرزهم شادي محمد من ركلة جزاء وأسامة حسني، فيما سجل جواو باولو هدف بنفيكا الوحيد.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

  1. بالميراس (4 نقاط / فارق +2)
  2. إنتر ميامي (4 نقاط / فارق +1)
  3. بورتو (نقطة واحدة / فارق -1)
  4. الأهلي (نقطة واحدة / فارق -2)

السيناريوهات المعقدة تؤجل الحسم

تُقام مباراتا الجولة الثالثة في توقيت واحد، حيث يلتقي الأهلي مع بورتو، بينما يواجه إنتر ميامي فريق بالميراس، وهو ما يزيد من تعقيد الحسابات بشأن حسم المتأهلين، إذ تحتاج الفرق إلى أكثر من مجرد الفوز، بل إلى مراقبة نتائج المنافسين وفارق الأهداف في صراع محتدم حتى اللحظات الأخيرة.

الأهلي بالميراس كأس العالم للأندية

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