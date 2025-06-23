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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أغلاها يتخطى 35 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل هاني شاكر ومي فاروق في دبي

بوستر حفل هاني شاكر ومي فاروق في دبي
بوستر حفل هاني شاكر ومي فاروق في دبي

طرحت الشركة المنظمة للحفل المرتقب لكل من الفنان هاني شاكر والفنانة مي فاروق، في مدينة دبي، تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني. 

وجاءت أسعار تذاكر حفل، هاني شاكر ومي فاروق، في دبي، بين الفئات السعرية التالية:

- 5028.56 جنيه مصري.

- 8548.54 جنيه مصري.

- 11422.01 جنيه مصري.

- 17959.13 جنيه مصري.

- 35918.26 جنيه مصري. 

اسعار تذاكر حفل هاني شاكر ومي فاروق في دبي 
بوستر حفل هاني شاكر ومي فاروق في دبي 

ويحيي هاني شاكر، حفلا غنائيا ساهرا مع مي فاروق، يوم 23 ديسمبر المقبل، على مسرح دبي أوبرا بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

أغاني مي فاروق 

من جهة أخرى، نشرت الفنانة مي فاروق تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، منذ أيام، تعلن فيه عن أغنيتها الجديدة وموعد طرحها. 

وقالت مي فاروق: بنات الخلق يوم الخميس 6 مساءً على جميع المنصات الرقمية.

وعادت الفنانة مي فاروق لاستكمال طرح أغنيات ألبومها الجديد "تاريخي" الذى بدأت فى إطلاقه مع بداية العام، وطرحت أغنيتها الخامسة بعنوان "اللى شافنا"، وهى الآن علي اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى هانى يعقوب، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند.. أغنية "اللى شافنا"، تحمل الطابع الرومانسى، وتعبر عن قصة حب، تربط بين ثنائى دافعهما المشترك هو السعادة.

يذكر أن الفنانة مي فاروق كانت قد طرحت من قبل أغنيتها الأولى من ألبومها "تاريخي"، وكانت بعنوان "باركوا"، كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما.

والأغنية الثانية "سلطانة " كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة إخراجية له مع الأغنيات.

والأغنية الثالثة "ميزنى"، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم.

والأغنية الرابعة "كان نفسي أقابلك"، كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف.

أغاني هاني شاكر 

في الأول من سبتمبر الماضي، طرح هاني شاكر أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "اليوم جميل" عبر جميع المنصات الموسيقية، حيث ظهر فيه بستايل جديد.

ويتضمن الألبوم 9 أغانٍ، هي: "يا ويل حالي"، و"أديتك ورود"، و"حمل الليالي"، و"تعباني حياتي"، و"اليوم جميل"، و"فيه حل"، و"مالكة كل حياتي"، و"عادي"، و"بستان شوك".

وطرح مؤخراً أغنيته الجديدة "انسى اللي خان" عبر جميع المنصات الموسيقية، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل الإطلالة الجديدة للفنان. 

الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل.

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