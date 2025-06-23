كارثة إنسانية.. الأمم المتحدة: إسرائيل تتحمل المسؤولية عن الأوضاع في غزة

أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنه لم يدخل أي وقود قطاع غزة على مدار أسابيع، ويحاول الزملاء ضمان أن الاحتياطي الموجود سيكون كافيا لتشغيل المحطات للحصول على مياه الشرب، كما أن المساعدات الإنسانية التي تم توزيعها من قبل المؤسسات الإنسانية في غزة لا تستوفي الحد الأدنى المطلوب".

وقال في مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية”،: “الوضع في قطاع غزة كارثة إنسانية”، مشددًا على وجود خروقات كبيرة لأبسط قواعد الحرب وقواعد القانون الدولي.

وأضاف دوجاريك: "نبذل قصارى جهدنا للإبقاء على حياة الناس في قطاع غزة بالحد الأدنى من العوامل، ومن الصعب جدا القيام بذلك، والمساعدات غير كافية".

وأكد أنّ إسرائيل تتحمل المسؤولية عن الأوضاع في قطاع غزة باعتبارها قوة احتلال، وتتحمل مسؤولية تسليم المساعدات في غزة، مستطردا: "هذه المسؤوليات لا يتم العمل عليها الآن، وبخصوص الوضع الإنساني، فإن الناس يموتون حفاة وهم يبحثون عن الطعام والأكلات الإنسانية الأساسية، والزملاء في غزة سيستمرون في بذل قصارى جهدهم لأننا بحاجة إلى جميع أنواع الدعم وفتح المعابر التي تمر من خلالها المساعدات إلى قطاع غزة".