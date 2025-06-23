القسام: مقتل 3 جنود إسرائيليين شرقي جباليا من مسافة صفر

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الاثنين مقتل 3 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المعارك الدائرة في شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وأوضحت كتائب القسام ، أن أن مجموعة من مقاتليها، وبعد عودتهم من خطوط القتال، أكدوا تنفيذ عملية اشتباك من مسافة صفر، تمكّنوا خلالها من الإجهاز على ثلاثة جنود إسرائيليين باستخدام الأسلحة الخفيفة، وذلك شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 حيث تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وتخلل العدوان هدنة بدأت في 19 يناير الماضي واستمرت حتى شهر مارس الماضي، إلا أن جيش الاحتلال تنصل منها وفرض حصار خانق على سكان غزة، ليمارس الإبادة الجماعية.