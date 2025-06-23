في 30 دقيقة فقط، طريقة عمل الحريرة المغربية في حلة الضغط، يعشق الكثير من الأشخاص تناول الطعام المغربي، ومن أشهر الأطباق المغربية التى تقدم فى الكثير من العزائم والمناسبات هي أطباق الحريرة.

طريقة عمل الحريرة المغربية

الحريرة المغربية عبارة عن شوربة بمثابة وجبة غذائية متكاملة بها الكثيرمن الأصناف الصحية والمغذية التي يمكن لربة المنزل إعدادها فى نصف ساعة فقط، إليك أفضل طريقة لعمل الحريرة المغربية.

المكونات طريقة عمل الحريرة المغربية

طريقة عمل الحريرة المغربية

كوب عدس

نصف كوب حمص منقوع من الليلة السابقة أو مسلوق جزئيًا

200 جم لحم بقري أو غنم مقطع مكعبات صغيرة

بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا

2 حبة طماطم مبشورة أو مضروبة في الخلاط

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

نصف كوب كرفس مفروم + ربع كوب كزبرة وبقدونس مفرومين

ملعقة صغيرة زنجبيل

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

رشة قرفة اختياري

ملح حسب الرغبة

ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون

3 ملاعق كبيرة شعرية رقيقة لسان العصفور أو فيرميشيل

2 ملعقة كبيرة دقيق أبيض مذاب في ماء لتكثيف الشوربة حسب الرغبة

طريقة عمل الحريرة المغربية

طريقة عمل الحريرة المغربية

سخني الزيت في حلة الضغط، ثم أضيفي البصل وشوحيه حتى يذبل.

أضيفي قطع اللحم وقلّبي جيدًا حتى يتغيّر لونها.

ضعي الطماطم، معجون الطماطم، الكرفس، الكزبرة، البقدونس، الحمص، العدس، والبهارات، وقلّبي المزيج جيدًا.

أضيفي حوالي 1.5 لتر ماء مغلي، ثم أغلقي الحلة بإحكام.

عند بدء خروج البخار، اخفضي النار واتركيها لمدة 20 دقيقة فقط.

نصيحة: لو الحمص كان نيئًا ولم يُسلق مسبقًا، زودي 5-7 دقائق إضافية.

طريقة عمل الحريرة المغربية

افتحي الحلة بحذر، أضيفي الشعرية واتركيها تغلي على نار هادئة 5 دقائق.

أضيفي خليط الدقيق والماء ببطء مع التحريك المستمر، واتركيها 5 دقائق إضافية حتى يتكثف القوام.

اضبطي الملح وقدّميها ساخنة مع قطع ليمون وبجانب تمر أو خبز بلدي.

للتقديم

طريقة عمل الحريرة المغربية