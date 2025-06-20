طريقة عمل طاجن الجبنة بالبيض في الفرن .. خطواته سهلة وطعمه لذيذ

إذا كنتِ تبحثين عن وجبة خفيفة، مُشبعة وسريعة التحضير، سواء على الإفطار أو العشاء، فإن طاجن الجبنة بالبيض يُعتبر من الأطباق التقليدية اللذيذة التي لا تحتاج إلى وقت طويل أو مكونات معقدة.

ويتميز طاجن الجبنة بالبيض بمذاق غني وقوام كريمي يُرضي جميع أفراد الأسرة، وفقا لما نشر في موقع Simply Recipes.

طريقة عمل طاجن الجبنة بالبيض

المكونات المطلوبة:

3 بيضات

كوب جبنة بيضاء (يفضّل تكون طازجة)

نصف كوب جبنة موتزاريلا (اختياري لوجه الطاجن)

2 ملعقة كبيرة لبن

1 ملعقة صغيرة زبدة أو زيت لدهن الطاجن

رشة فلفل أسود

رشة زعتر أو شطة حسب الرغبة

طريقة تحضير طاجن الجبنة بالبيض:

ـ في وعاء، ضعي الجبنة البيضاء مع اللبن واهرسيها باستخدام شوكة حتى تتجانس تمامًا.

ـ أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى، وامزجي الخليط جيدًا حتى يندمج.

ـ تبّلي المزيج برشة فلفل أسود، وأضيفي زعتر أو شطة حسب الرغبة للحصول على نكهة مميزة.

ـ ادهني طاجن فخار أو صينية صغيرة بالزبدة أو الزيت.

ـ اسكبي الخليط في الطاجن، ثم رشي الجبنة الموتزاريلا على الوجه (اختياري).

ـ ضعي الطاجن في فرن مُسخّن مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية، واتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة أو حتى يُصبح الوجه ذهبيًا ومتماسكًا.

ـ قدّمي الطاجن ساخنًا مع خبز بلدي أو توست، ويمكن تقديمه بجانب سلطة خضراء أو خيار بالزبادي لوجبة متكاملة وخفيفة.