طعمها مختلف وغير تقليدي.. طريقة عمل الكبدة بالبصل

اذا كنت من محبي الكبدة إليكِ طريقة عمل الكبدة بالبصل بطريقة شهية وسهلة:

المكونات:

½ كيلو كبدة بقري أو كبدة ضاني، مقطعة شرائح

2 حبة بصل كبيرة، مقطعة شرائح

4 فصوص ثوم مفرومة

1 فلفل أخضر حار (اختياري)، مقطع شرائح

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بهارات لحمة (اختياري)

عصير نصف ليمونة

3 ملاعق كبيرة زيت

ملح حسب الرغبة

الطريقة:

1. نقع الكبدة (اختياري):

ضعي الكبدة في وعاء به عصير ليمون وملح وقليل من الخل لمدة 10 دقائق ثم اشطفيها، للتخلص من أي زفارة.

2. التسوية:

في مقلاة كبيرة، سخّني الزيت وأضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم والفلفل الحار وقلبي حتى تظهر رائحته.

ضعي شرائح الكبدة فوق الخليط وقلبي على نار عالية لمدة 5 دقائق فقط، حتى يتغير لونها.

3. التتبيل:

أضيفي الكمون، الكزبرة، الفلفل الأسود، البهارات والملح.

قلبي الكبدة جيداً بالتوابل، ثم خفّفي النار وغطي المقلاة لمدة 5 دقائق فقط حتى تنضج.

4. اللمسة الأخيرة:

أطفئي النار وأضيفي عصير الليمون وقدّميها فوراً.

نصائح:

لا تتركي الكبدة على النار وقتاً طويلاً حتى لا تصبح قاسية.

يمكن تقديمها مع العيش البلدي وسلطة الطحينة أو المخلل.



