طعمها مختلف وغير تقليدي.. طريقة عمل الكبدة بالبصل

اذا كنت من محبي الكبدة إليكِ طريقة عمل الكبدة بالبصل بطريقة شهية وسهلة:
المكونات:
½ كيلو كبدة بقري أو كبدة ضاني، مقطعة شرائح
2 حبة بصل كبيرة، مقطعة شرائح
4 فصوص ثوم مفرومة
1 فلفل أخضر حار (اختياري)، مقطع شرائح
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
½ ملعقة صغيرة بهارات لحمة (اختياري)
عصير نصف ليمونة
3 ملاعق كبيرة زيت
ملح حسب الرغبة
الطريقة:
1. نقع الكبدة (اختياري):
ضعي الكبدة في وعاء به عصير ليمون وملح وقليل من الخل لمدة 10 دقائق ثم اشطفيها، للتخلص من أي زفارة.
2. التسوية:
في مقلاة كبيرة، سخّني الزيت وأضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.
أضيفي الثوم والفلفل الحار وقلبي حتى تظهر رائحته.
ضعي شرائح الكبدة فوق الخليط وقلبي على نار عالية لمدة 5 دقائق فقط، حتى يتغير لونها.
3. التتبيل:
أضيفي الكمون، الكزبرة، الفلفل الأسود، البهارات والملح.
قلبي الكبدة جيداً بالتوابل، ثم خفّفي النار وغطي المقلاة لمدة 5 دقائق فقط حتى تنضج.
4. اللمسة الأخيرة:
أطفئي النار وأضيفي عصير الليمون وقدّميها فوراً.
نصائح:
لا تتركي الكبدة على النار وقتاً طويلاً حتى لا تصبح قاسية.
يمكن تقديمها مع العيش البلدي وسلطة الطحينة أو المخلل.