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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طعمها مختلف وغير تقليدي.. طريقة عمل الكبدة بالبصل

الكبدة
الكبدة
ريهام قدري

اذا كنت من محبي الكبدة إليكِ طريقة عمل الكبدة بالبصل بطريقة شهية وسهلة:

المكونات:

½ كيلو كبدة بقري أو كبدة ضاني، مقطعة شرائح

2 حبة بصل كبيرة، مقطعة شرائح

4 فصوص ثوم مفرومة

1 فلفل أخضر حار (اختياري)، مقطع شرائح

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بهارات لحمة (اختياري)

عصير نصف ليمونة

3 ملاعق كبيرة زيت

ملح حسب الرغبة

 الطريقة:

1. نقع الكبدة (اختياري):

ضعي الكبدة في وعاء به عصير ليمون وملح وقليل من الخل لمدة 10 دقائق ثم اشطفيها، للتخلص من أي زفارة.

2. التسوية:

في مقلاة كبيرة، سخّني الزيت وأضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم والفلفل الحار وقلبي حتى تظهر رائحته.

ضعي شرائح الكبدة فوق الخليط وقلبي على نار عالية لمدة 5 دقائق فقط، حتى يتغير لونها.

3. التتبيل:

أضيفي الكمون، الكزبرة، الفلفل الأسود، البهارات والملح.

قلبي الكبدة جيداً بالتوابل، ثم خفّفي النار وغطي المقلاة لمدة 5 دقائق فقط حتى تنضج.

4. اللمسة الأخيرة:

أطفئي النار وأضيفي عصير الليمون وقدّميها فوراً.

 نصائح:

لا تتركي الكبدة على النار وقتاً طويلاً حتى لا تصبح قاسية.

يمكن تقديمها مع العيش البلدي وسلطة الطحينة أو المخلل.


 

الكبدة طريقة عمل الكبدة بالبصل كبدة بقري كبدة

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