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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

من المطبخ إلى السوق… سر نجاح ألواح الشوكولاتة والكراميل بالفول السوداني

ألواح الشوكولاتة المحشوة بالكراميل والفول السوداني
ألواح الشوكولاتة المحشوة بالكراميل والفول السوداني
أسماء عبد الحفيظ

في عالم يميل إلى السرعة فى الحياة ومنها إدمان الوجبات السريعة والـ"سناكس" اللذيذة، تأتي ألواح الشوكولاتة المحشوة بالكراميل والفول السوداني كخيار مثالي يجمع بين الطعم الغني والطاقة السريعة، سواء كنت ربة منزل أو شيف تقومين بإعداد الطعام وتسويقه، فإليك مشروع غذائي ناشئ، حيث أن خطوات عمل هذه الشكولاتة تكون بوابتك للتسوق.

 أولاً: المكونات الأساسية لعمل ألواح الشكولاتة

ألواح الشوكولاتة المحشوة بالكراميل والفول السوداني

لصناعة لوح ناجح ولذيذ، يجب اختيار مكونات عالية الجودة:

  • شوكولاتة خام داكنة أو بالحليب حسب الذوق المستهدف
  • كراميل طازج: يُصنع من الزبدة، السكر، الكريمة
  • فول سوداني محمص: مملح أو سادة حسب النكهة المطلوبة
  • فانيليا – رشة ملح – سكر بني أو عسل للتحلية

ثانياً: خطوات التصنيع

ألواح الشوكولاتة المحشوة بالكراميل والفول السوداني

1. تحضير الكراميل

يُذاب السكر مع الزبدة على نار هادئة، ثم تُضاف الكريمة تدريجيًا مع التحريك حتى يتكون قوام ناعم لامع، يمكن إضافة رشة ملح أو فانيليا للنكهة.

2. تجهيز الفول السوداني

يُحمص الفول السوداني حتى يخرج زيوته الطبيعية ويكتسب لونًا ذهبيًا، يُترك ليبرد ويُخلط لاحقًا مع الكراميل أو يوضع كطبقة منفصلة.

3. إذابة الشوكولاتة

تُذاب الشوكولاتة بطريقة الحمام المائي لتفادي احتراقها، ثم تُسكب طبقة منها في قوالب السيليكون الخاصة.

ألواح الشوكولاتة المحشوة بالكراميل والفول السوداني

4. التجميع داخل القالب

بعد وضع طبقة الشوكولاتة، تُضاف طبقة من الكراميل والفول السوداني، ثم تغطى بطبقة شوكولاتة ثانية لإغلاق اللوح.

5. التبريد والتغليف

يُوضع القالب في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى تتماسك الطبقات، ثم تُخرج وتُغلف بشكل أنيق لحمايتها من الحرارة والرطوبة.

 نصائح للتميز التجاري

  • استخدم مكونات عضوية أو طبيعية 100% لجذب فئة المهتمين بالصحة.
  • ابتكر نكهات متنوعة: مثل الكراميل المملح أو زبدة الفول السوداني أو نكهات قهوة.
  • صمّم تغليف جذاب يعكس جودة المنتج.
  • احرص على كتابة القيم الغذائية على الغلاف لجذب الرياضيين والمهتمين بالطاقة.

 سوق واعد ومستهلك متطلب

تُعد ألواح الشوكولاتة والكراميل بالفول السوداني من أكثر المنتجات طلبًا في الأسواق العالمية، سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت.  

سناكس ألواح الشوكولاتة ألواح الشوكولاتة المحشوة بالكراميل الكراميل والفول السوداني الطعم الغني

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من المطبخ إلى السوق… سر نجاح ألواح الشوكولاتة والكراميل بالفول السوداني

ألواح الشوكولاتة المحشوة بالكراميل والفول السوداني
ألواح الشوكولاتة المحشوة بالكراميل والفول السوداني
ألواح الشوكولاتة المحشوة بالكراميل والفول السوداني

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