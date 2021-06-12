الإثنين.. انطلاق المؤتمر العلمي الثامن والدولي السادس لـ "نوعية" عين شمس

تنظم كلية التربية النوعية بـ جامعة عين شمس، المؤتمر العلمي الثامن والدولي السادس تحت عنوان "التخطيط الإستراتيجي للتعليم النوعي في ضوء التحديات والتحولات العالمية "آفاق وحلول" ، برئاسة أ.د. أسامه السيد عميد الكلية ورئيس المؤتمر،وأ.د. مصطفى قدري وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر. وذلك يوم ١٤ من يونيو الجارى بقاعه المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة.

وأوضح د. أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بـ جامعة عين شمس، أن المؤتمر يهدف إلى تطوير اتجاهات البحث العلمي فى التعليم العالي النوعي لمواكبه التطورات العلمية الحديثة، وتحليل وتقويم دور التخطيط الاستراتيجي للبحث العلمي فى دعم برامج التعليم العالي النوعي في مصر والوطن العربي، وكذلك الارتقاء بحياه المواطن المصري والعربي في المحافظة على البيئه الطبيعية لأجيال الباحثين وتنمية التخطيط الاستراتيجي للتعليم النوعي ،وزياده القدره التخطيطية الاستراتيجيه في حل قضايا المجتمع.

كما يهدف المؤتمر إلى بيان أهمية المشاركه البحثيه للباحثين المصريين والعرب في تحقيق القدرة التخطيطية للبحث العلمي ، بالاضافه إلى تشجيع التواصل بين المؤتمرات البحثيه في الجامعات المصرية والعربيه لرفع جودة البحث العلمى .

كذلك يسعى المؤتمر إلى التعرف على المفاهيم العامة لآليات التخطيط الاستراتيجي والمعلوماتي للبحث العلمي، والمساهمة في تنمية الموارد البشرية والعلمية للمحافظه على معايير الجوده مع وضع تصورات مقترحه لتطوير برامج التعليم النوعي في مصر والعالم العربي في ضوء خطه إستراتيجية.

ومن جانبه أوضح أ.د. مصطفى قدري وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر يتناول ستة محاور رئيسية وهى التربية الموسيقية ، التربية الفنية ، الإعلام التربوى ، الاقتصاد المنزلى ، تكنولوجيا التعليم ومحاور العلوم التربوية والنفسية يندرج تحت كل منها محاور فرعية.

الجدير بالذكر تفقد أ.د. عبد الفتاح سعود ،نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ، أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكلية التربية النوعية بالجامعة للإطمئنان على سير العملية الامتحانية والوقوف على تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، وكان في استقباله ، ا.د. أسامة السيد مصطفي عميد الكلية ، أ. د. مصطفى قدرى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ.د عمرو خليل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ.د. ولاء إبراهيم محمد رئيس لجنة سير الإمتحانات بالكلية .

وخلال جولته التفقدية أشاد أ.د. عبد الفتاح سعود بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، مشددا على ضرورة الاستمرار على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة طوال فترة الامتحانات حفاظًا على سلامة الجميع وذلك في إطار توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات ، كما نبه سيادته على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة داخل اللجان للإجابة على تساؤلات الطلاب.



كما قام أ.د. عبد الفتاح سعود بجولة بالكلية وتفقد الاستديو وحجرات الموسيقى ، كما تابع أعمال التطويرات التى تشهدها الكلية فى إطار خطة الجامعة الشاملة للتطوير.



ومن جانبه أوضح أ.د. أسامة السيد أن الكلية وضعت خطة كاملة للاستعداد للامتحانات من تجهيز للقاعات وتوفير كافة وسائل التهوية، كما تلتزم الكلية بالتعقيم المستمر للجان الامتحانات ولا يسمح بالدخول بدون ارتداء الكمامة بالإضافة إلي قياس درجة حرارة الطلاب علي البوابات وتعقيم الايدى بالكحل وذلك في حضور طبيبة الكلية ، الي جانب تحديد خط سير للطلاب حفاظا علي التباعد الاجتماعى ، لافتا إلي أنه تم تقسيم الامتحانات علي فترات في اليوم الواحد حفاظا علي سلامة الطلاب.