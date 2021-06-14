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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

‏Raya and the Last Dragon يحقق 132 مليون دولار بعد 3 شهور من عرضه

فيلم الانيميشن Raya
فيلم الانيميشن Raya and the Last Dragon

حقق فيلم الانيميشن Raya and the Last Dragon نجاح كبير حيث كسر حاجز الـ 132 مليون دولار بعد مرور ما يقرب من ثلاثة اشهر على طرحه في دور عرض السينما.

تدور احداث الفيلم  فى عالم خيالى يدعى "كوماندرا" عاش خلاله البشر والتنين معًا فى وئام، لكن عندما هددت قوة شريرة الأرض، ضحى التنانين بأنفسهم لإنقاذ البشرية، والآن بعد 500 عام، عاد هذا الشر نفسه والأمر متروك لمحارب وحيد، "ريا"، لتعقب التنين الأسطوري الأخير لاستعادة الأرض المكسورة وشعبها المنقسم.

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الفيلم  من بطولة  كيلي ماري تران ويقوم بالأداء الصوتي في الفيلم أوكوافينا وكيلي ماري تران، وأخرج دون هال وكارلوس لوبيز استرادا.

 

عالم خيالي دور عرض السينما 2 مليون دولار السينما فيلم الانيميشن Raya and the Last Dragon

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