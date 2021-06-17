اليوم.. الإدارية العليا تصدر حكما في دعوى تفسير حكم الخمس علاوات
تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، بالحكم في دعوى تفسير حكم الخمس علاوات الصادر لآصحاب المعاشات.
كانت المحكمة قد عدلت شكل الدعوى باسم عبد الله أبو الفتوح، رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات الجديد الذي تم انتخابه رئيسًا للاتحاد خلفًا للبدرى فرغلي الذي وافته المنية.
وأكد المحامي عبد الغفار مغاوري، مقيم الدعوى أن الحكم المطلوب تفسيرة صادر للمدعين وأصحاب المعاشات في حين أن اتحاد المعاشات لم يستطع الحصول علي الصورة التنفيذية، ويسعي عدد من المتدخلين انضماميًا في دعوى تفسير تنفيذ الحكم بالشكل السليم.
وأضاف مقيم الدعوى طلب جديد بالجلسة السابقة بدعوى التفسير يتعلق بتطبيق نص المادة ١٨١ من قانون المرافعات المدنية بشأن الصيغة التنفيذية الخاصة بإعطاء كل صاحب حق صيغة تنفيذيه، وفقًا لمنطوق الحكم وبتطبيق هذه المادة يصبح من حق المدعين وجميع أصحاب المعاشات أصحاب الحقوق الذين كانوا يتقاضوا علاوات خاصة أثناء العمل في الحصول على هذه الصيغة طالما أن الحكم ينطبق عليهم، إضافة إلى الطلب الأصلي لتفسير الجزء الخاص بإضافة ٨٠٪ من قيمة العلاوات الخمس ضمن معاش الأجر المتغير، وليس ضمن الأجور المتغيرة، ويصبح القول الفصل للمحكمة التى أصدرت الحكم، حتى يتثنى تطبيقه علي أصحاب الحقوق.