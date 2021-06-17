اليوم.. الإدارية العليا تصدر حكما في دعوى تفسير حكم الخمس علاوات

تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، بالحكم في دعوى تفسير حكم الخمس علاوات الصادر لآصحاب المعاشات.

كانت المحكمة قد عدلت شكل الدعوى باسم عبد الله أبو الفتوح، رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات الجديد الذي تم انتخابه رئيسًا للاتحاد خلفًا للبدرى فرغلي الذي وافته المنية.

وأكد المحامي عبد الغفار مغاوري، مقيم الدعوى أن الحكم المطلوب تفسيرة صادر للمدعين وأصحاب المعاشات في حين أن اتحاد المعاشات لم يستطع الحصول علي الصورة التنفيذية، ويسعي عدد من المتدخلين انضماميًا في دعوى تفسير تنفيذ الحكم بالشكل السليم.

وأضاف مقيم الدعوى طلب جديد بالجلسة السابقة بدعوى التفسير يتعلق بتطبيق نص المادة ١٨١ من قانون المرافعات المدنية بشأن الصيغة التنفيذية الخاصة بإعطاء كل صاحب حق صيغة تنفيذيه، وفقًا لمنطوق الحكم وبتطبيق هذه المادة يصبح من حق المدعين وجميع أصحاب المعاشات أصحاب الحقوق الذين كانوا يتقاضوا علاوات خاصة أثناء العمل في الحصول على هذه الصيغة طالما أن الحكم ينطبق عليهم، إضافة إلى الطلب الأصلي لتفسير الجزء الخاص بإضافة ٨٠٪؜ من قيمة العلاوات الخمس ضمن معاش الأجر المتغير، وليس ضمن الأجور المتغيرة، ويصبح القول الفصل للمحكمة التى أصدرت الحكم، حتى يتثنى تطبيقه علي أصحاب الحقوق.