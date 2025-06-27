ادعولي بالله عليكم | إصابة جميلة عزيز بـ قطع في شبكية العين

أعلنت الفنانة جميلة عزيز، إصابتها بقطع في شبكية العين اليسرى.

ونشرت جميلة عزيز عبر حسابها الرسمي على فيسبوك التقرير الطبي، وكتبت: “الحمد لله على كل شيء بالله عليكم الدعاء لى من قلبكم”.

وكانت قد أصيبت الفنانة جميلة عزيز بمرض السرطان مجددًا، بعد أن تعافت منه منذ سنوات.

وقالت الفنانة جميلة عزيز في تصريح لـ"صدى البلد": إنها اكتشفت الأمر بعد آخر فحص طبي قامت به.

ووجهت الفنانة جميلة عزيز الشكر لجمهورها، معلقة: “جمهوري العزيز، بشكركم من قلبي على حبكم ودعمكم. أنا عارفة أن الموضوع صعب، بس الحمد لله على كل شيء، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.. وبطلب من جميع جمهوري الدعاء”.

وأضافت الفنانة جميلة عزيز: “أنا أوجه كل الشكر للدكتور أشرف زكي لأنه ملاك في صورة إنسان، وبشكر الفنان الكبير محمد صبحي”.

من ناحية أخرى، تصدرت الفنانة جميلة عزيز مؤشرات البحث في جوجل في الفترة الماضية، بعد ظهورها مجددًا في أحدث اللقاءات، وذلك بعد أن ظن الجمهور أنها اعتزلت الفن بشكل نهائي.