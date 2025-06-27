خطيب مسجد السيدة نفيسة: هذه أهم دروس وعبر الهجرة النبوية.. فيديو

قال الشيخ محمد طه رمضان، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، إن النبي لم يرى أملا في أهل مكة انتهج منهجا جديدا ولم يتسلل إليه اليأس.

وأضاف محمد طه رمضان، خطيب الجمعة من مسجد السيدة نفيسة، متحدثا عن موضوع بعنوان "بداية جديدة وأمل جديد"، أن النبي خرج إلى الطائف فقوبل التعذيب والأذى، فأخذ يدعو الوفود من خارج مكة حتى أسلم جماعة من الأوس والخزرج وحسن إسلامهم حتى جاء اليوم الموعود.

وتابع: خرج النبي من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بعد أن وضع خطة محكمة مع أنه مؤيد من قبل الله، إلا أن هذا لم يمنعه من السعى والاجتهاد والعمل بخطة محكمة ثم بعد ذلك يأتي العون والمدد من الله.

وأشار إلى أن الهجرة النبوية تجعلنا نستلهم منها الدروس والعبر، فنأخذ منها روح العزة والكرامة والإيمان واليقين بالله والامل والتفاؤل بمستقبل أفضل، فكلما اشتدت الأزمات جاء الفرج من الله.