السيسي: مصر تصدت للإرهاب وحققت التنمية والبناء في وقت واحد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر وضعت نصب أعينها تعويض مافات وبدء مسيرة البناء والتنمية لكي تكون ذخرا لأشقائها كما كانت.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته في اجتماعه مع وزراء ومسئولي الإعلام العرب: "تصوروا أنه في وجود الإرهاب سنوقف التنمية والبناء ونضع مقدرات الدولة كلها لصالح مواجهته فقط".

وتابع الرئيس السيسي: "لكننا لم نفعل ذلك وكنا نعمل في خطين متوازيين وكنا نتصدى للإرهاب والتطرف وبنفس الوقت هناك جهد كبير في البناء والتنمية والتعمير".

وأردف الرئيس السيسي: "المواطن عايز يعيش ويطمن ويحس إن البلد مستقرة وتتقدم، وكان من الضروري مواجهة الإرهاب بالتوازي مع تنفيذ خطط التنمية بما يحقق أحلام وآمال المصريين.. وما تحقق في مصر خطوة من ألف خطة، ومن هذا المنطلق وضعت الدولة استراتيجيتها للتنمية المستدامة".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزراء ومسئولي الإعلام العرب، على هامش انعقاد الدورة العادية 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية، وبحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس رحب بوزراء الإعلام العرب، مؤكداً حرص مصر على تعزيز دور الإعلام العربي والوطني، ليواكب الطفرات السريعة التي شهدها مجال الإعلام خلال السنوات الأخيرة، ونظراً لأهميته الاستراتيجية في مساندة الجهود الوطنية في مختلف المجالات لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وذلك من خلال المساعدة في رصد مطالب الجماهير، وتوعية الرأي العام بدعم مؤسسات الدولة ومخاطر التماشي مع الدعوات الهدامة التي تستهدف نشر الفوضى، والتحذير من الأهداف الخبيثة للجماعات الإرهابية، وتفنيد مزاعمها المغلوطة التي تتعارض كلياً مع تعاليم الدين الإسلامي، وتستهدف بالأساس المساس بكيان الدولة الوطنية.