الأهلي يخوض مباراة الترجي بالزي الأزرق

دوري أبطال أفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لـ دوري أبطال إفريقيا، مرتديا الزي الأزرق، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة، الذي أقيم اليوم الجمعة، بحضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق.

وعُقد الاجتماع الفني في فندق الترجي بحضور وفد الفريق التونسي، ومراقب المباراة وحكم ومنسق المباراة ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وشهد الاجتماع الفني للمباراة الاتفاق على الأمور التنسيقية والتنظيمية، ومن بينها زي الفريقين في مواجهة الغد، وموعد وصولهما إلى ملعب المباراة، حيث تم الاتفاق عن ارتداء الأهلي للزي الأزرق بالكامل، فيما يرتدي الترجي زيه التقليدي.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم على استاد حمادي العقربي في رادس؛ استعدادا لمواجهة بطل تونس في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مباراة مهمة غدا أمام الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ،والمقرر اقامتها في السادسة مساء غد السبت، على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس، ويسعى الأهلي خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية، تسهل مهمته في مباراة العودة المقرر إقامتها بالقاهرة في 26 يونيو الجاري.

وتعرض أحمد رمضان بيكهام لاعب النادي الأهلي لإصابة علي مستوي العضلة الضامة أبعدته عن استكمال مران أمس .

ويخضع أحمد رمضان بيكهام، لفحص طبي قبل انطلاق المران الختامي للفريق في تونس مساء اليوم، استعدادا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وتحسم نتيجة الفحص الطبي والأشعة التي يجريها بيكهام موقفه من المشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية وإمكانية لحاقه بمباراة الترجي غدا السبت.



وأجرى بيكهام «أشعة سونار» أمس الخميس على العضلة الضامة والتي أبعدته عن استكمال فقرات المران الجماعي للأهلي الذي أقيم أمس على الملعب الفرعي باستاد رادس.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس في مدينة رادس؛ بهدف تسهيل مهمته خلال مباراة العودة المقرر إقامتها بالقاهرة في السادس والعشرين من الشهر الجاري، ومواصلة مسيرة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا، وتحقيق النجمة العاشرة.