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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع استكمال أعمال الرصف بمدخل "دسوق - فوه".. صور

أعمال الرصف
أعمال الرصف

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ  كفرالشيخ، استكمال أعمال تمهيد ورصف الطرق، وذلك ضمن تنفيذ مخططات المحافظة لإعادة تأهيل ورصف الشوارع، لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المحافظة، ولتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

كما باشرت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق بـ كفر الشيخ استكمال فرد ودمك طبقة الاساس ( السن ) بمدخل دسوق طريق دسوق فوه استعداد للرصف وذلك عقب الانتهاء الكامل من اعمال التمهيد والتجريف ورفع مخلفات التجريف ومراجعة البنية التحية والتأكد من صلاحيتها من مياه وصرف وغاز بمدخل مدينة دسوق طريق الصالحية، حديقة أم القرى ) امتداد شارع الشركات حتى ميدان أحمد زويل ومن زويل طريق دسوق فوه لمسافة 2 كم 2  تحت إشراف هيئة الطرق والكباري بكفر الشيخ.

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يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء الوزير جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق.

وفي سياق آخر، أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الجمعة، في الانتهاء من مشكلة ضعف وانقطاع مياه الشرب بعزبة الترزي التابعة للوحدة المحلية بقرية الجرايدة، وتوافر المياه حَالِيًّا على مدار اليوم دون ضعف أو انقطاع، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

قال رئيس المركز والمدينة، إنه تم الانتهاء من أعمال تغيير خطوط المياه بأخرى جديدة قطرها 6 بوصة بطول 300 متر، وكذا تغيير خط قطر 4 بوصة بطول 85 متر، بالإضافة إلى تركيب محبس، بعزبة الترزي التابعة لقرية الجرايدة، لتنتهي مشكلة مياه الشرب تماما بها، بِنَاءً علي تعليمات محافظ كفر الشيخ، بمتابعة الأعمال التي تتم لحظة بلحظة حتى لا يتأثر المواطنين بانقطاع لمياه الشرب، موجهًا الشكر للمهندس باسم الفرارجى، مدير فرع شركة المياه ببيلا، وجميع العاملين بالشركة، لاستجابتهم السريعة في حل مشكلة انقطاع المياه بالقرية.

وأضاف رئيس المدينة، جري عمل أحواض من الزهور والأشجار بمدخل القرية، وسط ترحيب ومشاركة مجتمعية من الأهالي في القرية، معربًا عن شكره وتقديره للأهالي لمساهمتهم الدائمة بتجميل وتطوير قريتهم.

وأعرب الأهالي عن شكرهم إلي اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، ونواب رئيس المدينة، ورئيس الوحدة المحلية لقرية الجرايدة، ولكل من ساهم في زوال أسباب مشكلة ضعف وانقطاع مياه الشرب.

تجدر الإشارة إلى أن عزبة الترزي التابعة لقرية الجرايدة، كانت تعاني منذ فترة طويلة من ضعف وانقطاع مياه الشرب بصفة مستمرة، بسبب انخفاض قطر مواسير المياه وتهالك خطوط مياه الشرب.

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كفر الشيخ أخبار محافظة كفرالشيخ محافظ كفرالشيخ اعمال الرصف مدخل دسوق فوه

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