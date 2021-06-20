نجم الأهلي السابق: موسيمانى تفوق على نفسه في التشكيل وإدارة مباراة الترجي

قال محمد حشيش نجم الأهلي السابق، إن النادي الأهلي بقيادة موسيمانى لعب بترتيب جيد وحقق مكسبا جيدا يقربه كثيرا من النهائي.

وتابع حشيش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر الأولى المصرية،:" الأحداث التي شهدتها فردية من الجماهير ولا علاقة لها بالنادي.

وأردف:" رئيس نادي الترجي كان في استقبال كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في المطار واعتقد أن الموقف سيكون بالمثل في القاهرة، موضحا:"موسيمانى تفوق على نفسه في التشكيل وإدارة المباراة والتغيرات".

تفوق موسيمانى

وأوضح :" ما حدث اليوم سواء كان مقصودا أم لا فهو مرفوض، والماتش أتلعب والأهلي بقيادة موسيمانى قدم ماتش يدرس وهدوء اللاعبين رغم الأحداث قبل المباراة، فهم يعرفون ماذا يفعلون وينفذون التعليمات وكذلك تشكيلة المباراة كانت مميزة".