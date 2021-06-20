فحيح الأفاعي.. مقطع مرعب لأفعى تصرخ في وجه امرأة

لا تحتاج الثعابين إلى فعل الكثير لتخويف الناس، لكن مقطع فيديو تم تسجيله داخل منزل في ميسا بولاية أريزونا الأمريكية التقط لحظة مرعبة لأفعى سامة تخرج أصواتا في يد امرأة.

خلال الفيديو تظهر الأفعى وهي تخلاج فحيحا بفكين مفتوحين إلى آخرهما، في وجه المرأة الأمريكية التي أمسكت بها بجرأة ووقفت تصورها.

كانت المرأة الأمريكية تمسك بالأفعى السامة من ذيلها في الفيديو وهي تقول: "من المحتمل أن تعضني".. "لا تعضيني رجاء، لا تفعلي".

يستمر ثعبان «سونوران جوفر» الغاضب في "الفحيح" والاندفاع بينما تحركه المرأة نحو دلو لتضعه فيه بطريقة ما دون أن يعضها.

وتؤكد المرأة أنها المرة الأولى التي تسمع فيها فحيح الأفعى.

نشرت شركة اصطياد ثعابين مقطع الفيديو مدته 97 ثانية على Facebook، حيث وصف المعلقون الأفعى بـ "الفم الفاسد" إلى "الشرس".