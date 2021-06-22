الصحة العالمية: الدول الأكثر غنى حصلت على 85٪ من جرعات كورونا

حذر مكتب منظمة الصحة العالمية في إفريقيا من أن عدالة توزيع اللقاح على دول العالم تعاني من العوار، موضحا أنه تم توزيع جرعات اللقاح في العالم بطريقة غير عادلة، ومن ثم تم توزيع 85٪ من الجرعات في أغنى الدول، بينما تلقت إفريقيا 2٪ فقط من اللقاحات.

وحذر مسؤول في منظمة الصحة العالمية، الإثنين، من أن برنامج مشاركة لقاح كوفاكس الذي تديره بالتعاون مع منظمة جافي، لا يمتلك ما يكفي من جرعات لقاح كورونا لمواصلة برامج التطعيم في أكثر من نصف الدول التي تعتمد عليه.

وتأتي هذه الأخبار؛ بعد أيام من تعهد مجموعة السبع، التي تمثل أغنى دول العالم، بتقديم ما يقرب من مليار جرعة للبرنامج.

واضاف مسئول الصحة العالمية، قائلا “أود أن أقول إن 80 بلدًا، على الأقل أكثر من نصفها، لن يكون لديها كميات كافية من اللقاحات لتكون قادرة على الحفاظ على برامجها في الوقت الحالي”

وتابع بروس إيلوارد في إفادة صحفية الإثنين إن تلك الدول هي مجموعة من الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل التي تتمتع بحرية الوصول إلى لقاحات ضد SARS-CoV-2 ، الفيروس المسبب لـ كورونا - كوفيد 19، وذلك بفضل تبرعات الدول الغنية.

وأضاف أيلوارد أن بعضها قد نفد بالفعل، ويعود سبب النقص في البرنامج جزئيًا إلى الهند، وهي مركز رئيسي لتصنيع اللقاحات، تمنع مؤقتًا تصدير لقاحات كوفيد 19 بسبب الانفجار الكارثي للحالات.

وفي ذروتها في أوائل مايو، كانت البلاد تحطم الأرقام القياسية العالمية يوميًا حيث سجلت أكثر من 400000 حالة جديدة وأكثر من 4000 حالة وفاة يوميًا.

واعتبارًا من 21 يونيو، عانت الهند من 30 مليون حالة و 388000 حالة وفاة بسبب كوفيد 19 - الغالبية العظمى في الأشهر الثلاثة الماضية.

ومع ذلك، فإن الدعم المتأخر لـ كوفاكس من قبل أغنى دول العالم تسبب أيضًا في أزمة للبرنامج ، حيث قامت دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإسرائيل بتلقيح سكانها أولاً قبل التبرع باللقاحات الزائدة التي اشتروها مسبقًا.

ويوم الاثنين، قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جين بساكي، إن إدارة بايدن أنهت خطتها لتوزيع 55 مليون جرعة متبقية من 80 مليون كانت تعهدت بها للدول الفقيرة بحلول نهاية الشهر.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الإدارة أيضًا عن شراء 500 مليون حقنة لقاح من شركة فايزر التي لم يتم توزيع لقاحها الفعال والمكلف من جرعتين على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم الثالث.