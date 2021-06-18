البيت الأبيض: بايدن مستعد للقاء الرئيس الصيني

قال البيت الأبيض، أمس الخميس، إن أول رحلة خارجية للرئيس جو بايدن، أظهرت وحدة مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي في التصدي للصين، مشددا في الوقت نفسه على أن بايدن لا يمانع في عقد لقاء مع نظيره الصيني شي جينبينج.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن بايدن "قاد مجموعة السبع نحو مخطط بنية تحتية بديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية، كما أن قمة حلف شمال الأطلسي نجحت للمرة الأولى في التعامل بجدية مع التحدّي الأمني الذي تشكله الصين".

ولفت سوليفان أيضا إلى حل النزاع القديم بين شركتي بوينغ الأمريكية وايرباص الأوروبية باعتباره رسالة مفادها أن الغرب متحد "ضد ممارسات الصين الضارية".

وكان الزعيمان قد أجريا مكالمة هاتفية مطولة في فبراير، لكن اللقاءات الشخصية بين مسؤولي البلدين اقتصرت على اجتماع في مارس في آلاسكا جمع سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن مع مسؤولين صينيين رفيعي المستوى.