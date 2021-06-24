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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

صدى البلد


منتصف الأسبوع الماضي ثار مجتمع السوشيال ميديا حول فيديو شاركته الفنانة هيدي كرم مع ابنها وهو بحملها اثناء ممارسة تمارين الضغط معلقة " بنشيلهم وهم صغيرين ويشيلونا وهم كبار" ولم يهدأ بعدها حراس القيم والفضيلة، هم أنفسهم الذين اتهموها بالشذوذ وأنه فعل يهدم قيم الأسرة المصرية هم من سبوها بأبشع الألفاظ والتهم التي تنافي اي قيم أخلاقية، لا اعرف كيف هذا التناقض بين انك تدافع عن مبدأ اخلاقي مزعوم بطريقة لا علاقة لها باي أخلاق اصلا ولا حتى الدين الذي تستند فيه لاتهامك لها لكنها آفة حارتنا التناقض واللامنطق .

طبعاً لا أحتاج إلى تكرار أمثلة على ذلك، لكن هناك مثال لفت نظري هي مذيعة بقناة الحدث أجرت إتصال هاتفي مع الشيخ أحمد كريمة تسأله في رأي الشرع " الفنانة هيدي كرم عملت مع ابنها فيديو هل من حقي اني اعمل فيديو مع ابني زي ده والمجتمع يقول عنه شذوذ " وعلى هذا رفض كريمة وقال إن شخصنة الأمور لا نخوض فيها ولو  انك قلتي بحسن نية الاسماء لأجبتك .. لكنها أصرت على المراوغة محاولة أن تسلب إجابة ربما تكسب بها ترند على حساب هيدي كرم لكن قالت ده مش حسن نية يافندم الفيديو موجود على العام ما راي الشرع ؟ قالها بردوا .. فعادت بإصرار ما راي الشرع أن يقول المسلم على اخوه المسلم بالشذوذ فأعاد مرة أخرى انتي قلتي أسماء مش هقدر اجاوبك وبكل وجه مكشوف انا مقلتش اسماء ..

عندما يكون الإعلام الذي ينبغي عليه التوجيه والارشاد وخلق الوعي لدى المواطن بهذا الانحطاط ومحاولة الاستغلال المشينة فماذا تنتظر هي ايضا تتساءل عن قضية أخلاقية بشكل ينافي اخلاقيات مهنتها وبعيد كل البعد عن الحيادية، السؤال لماذا اصبحنا كذلك ؟ واين المنطق في إصدار الأحكام على أفعال الآخرين لهذه الدرجة تماهت المفاهيم واختلطت الأمور لا نستطيع حتى أن نختلف مع بعضنا مع أن الأمر نفسه كان لا يحتمل كل هذا الصخب.

الفراغ ملء العقول بالخواء لدرجة أننا جالسون على الطرقات نـتصيد كل فعل وحركة ورمشة عين قبل أن نحكم على هيدي كرم فيما فعلت وما فعلت إلا محاولة بطريقة أو بأخرى تعبير عن فرحة بأبنها الذي كبر ويحملها اختلف ما شئت على الطريقة أو تصمت من الاساس لكن الاخواء يصل أن نحلل طريقة جلوسها كيف كانت وضحكتها وما صدحت وتحليل اوهام هذا وإن دل فيدل على فراااغ نفسي وفجوة في إدراك ابسط الأمور قبل أن تحاسبوا هيدي كرم حاسبوا أنفسكم فيما تفعلون وسدوا هذه الفجوات التي بقلوبكم واذهانكم .. يقولون كل اناء ينضح بما فيها فمن رأى هذا شذوذ لاشك أنه ليس بعقله إلا قبح فأعمى قلبه وبصيرته فلا يرى كل شئ سوى قبح .
‏حاكموا أنفسكم قبل أن تحاكموا الأخرين

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