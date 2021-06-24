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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لمرور 57 عاما على تأسيسها.. الرقابة الإدارية تكرم قياداتها وأعضاءها

اللواء حسن عبد الشافي
اللواء حسن عبد الشافي احمد عبد الغنى

نظمت هيئة الرقابة الإدارية اليوم، الخميس، حفلا لتكريم لقيادات وأعضاء الهيئة السابقين والحاليون وبعض العاملين، بمناسبة مرور 57 عاما على تأسيسها.

 

وفي كلمته، هنأ الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الحضور بمناسبة عيد الهيئة. 

 

ووجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية الشكر إلى أسر قيادات وأعضاء الرقابة الإدارية السابقين على ما قدمه ذووهم للوطن، وأكد أن الهيئة لا تنسى أبدا أبناءها المخلصين.

 

وكرم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، قدامى أعضاء الهيئة والعاملين وأوائل الدورة التدريبية الراقية، معرباً عن شكره وتقديره لما بذله كل في منهم في موقعه، ومتطلعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء خلال الفترة القادمة، لرفعة وطننا الغالي مصر، تحقيقا للتنمية الشاملة في جميع المجالات.

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