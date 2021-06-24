عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نادر رياض: الصناعة المصرية أمامها فرص واعدة خلال الفترة الحالية.. فيديو

الدكتور نادر رياض
الدكتور نادر رياض رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني

قال الدكتور نادر رياض رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني، إن الصناعة تحتل مكانة متميزة خلال تلك الحقبة ، مؤكدا أن  الصناعة هي مهنة كل المهن.

 

وأضاف رياض خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد” أن الصناعة المصرية أمامها فرص واعدة خلال الفترة الحالية.

مبادرة إعداد كوادر رقمنة الصناعة تناقش "مستقبل التصنيع الرقمي في مصر"

وتابع  رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني، أن الصناعة المصرية تمتاز بالجودة والخامات والطاقة والتنمية البشرية وتماثل الإنضباط العسكري.

الصناعة المصرية

وأشار رياض إلى أن الدولة تعلم أهمية الصناعة، مؤكدا انها توفر لها كل سبل الإنطلاق،  فالعنصر البشري هام في الصناعة وبه يبدء النجاح وبدونه ندخل دائرة الفشل.

 

التقي المهندس محمد السويدي- رئيس اتحاد الصناعات المصرية- بكل من يان ملينهوف – مدير اكاديمية شركة DMG MORI الالمانية، ومحمود عادل- نائب مدير الشركة ومديرالمكتب الاقليمي بأفريقيا والشرق الاوسط، وتناول القاء مناقشة سبل التعاون بين الاتحاد والشركة، وكيفية التعاون مع رجال الصناعة الذين لهم مبادرات خاصة بدعم واصلاح التعليم الفني والتدريب المهني.

واستعرض المهندس محمد السويدي بعض النماذج التي يرعاها القطاع الخاص لاصلاح منظومة التعليم الفني، والمتمثلة في نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي حققت نجاحا كبيرا في تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني واكساب الطلبة المهارات الفنية والعملية والحياتية اللازمة لسوق العمل، مما يسهل انتقالهم لسوق العمل والحصول علي فرص وظيفية فور انتهائهم من الدراسة.

وأكد السويدي أهمية تطوير مدرسة او اكثر من مدارس التكنولوجيا الطبيقية لتصبح مركز تميز في تخصص ال CNC، وضرورة تضافر الجهود للوصول الي انشاء اكبر عدد من هذه المراكز في انحاء الجمهورية، واضح ان المدارس التي يستهدف تطويرها كمرتكز تميز ستتكمن من تقديم دورات تدريبية في مجال ال CNC بخلاف دورها في التعليم النظامي، وسيتم تأهيل كوادرها للقيام بهذا الدور ولتدريب المدربين الاخرين.

 

ومن جانبه اكد يان ملينهوف علي اهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم التعليم الفني، مؤكدا ان نظام التعليم الفني في المانيا قائم علي مشاركة القطاع الخاص واتاحة الفرص التدريبية المختلفة للطلاب.

كما ايد فكرة اهمية انشاء مراكز للتميز، وابدي رغبة شركة  DMG MORI للمساهمة في هذه الفكرة في مصر ودراسة  دعم هذه المراكز.

كما صرح ان الشركة بصدد انشاء فرع للاكاديمية التدريبية الخاصة بها تبدا عملها في 2023، وابدي رغبته في عقد شراكات مع اتحاد الصناعات المصرية بغرض الانخراط في منظومة التعليم الفني واتاحة الفرص التدريبية للطلبة بالشركات الصناعية.

 

التكنولوجيا التطبيقية الصناعة المصرية اتحاد الصناعات المصرية التنمية البشرية التدريب المهنى

ترشيحاتنا

النائب العام يبحث التعاون القضائي المشترك مع نظيرته بـ باريس .. صور

بيشوي عماد .. قصة نجاح ملهمة لأصغر مترجم إشارة في مصر .. فيديو

مصير موظفي السكة الحديد حال الدفاع بـ شركات أجنبية لإدارة القطاع

بشرى سارة.. الجمع بين أكثر من معاش بـ قانون التأمينات الجديد

نادر رياض: تصفية شركة الحديد والصلب تسبب في زيادة الأسعار 60 %..فيديو

أحدث تحرك من التعليم بشأن مشروع تدريب 100 ألف طالب مصري.. سجل من هنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين أول يوليو

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

حذف مواطنين من منظومة الدعم التمويني.. الحكومة تحسم الأمر.. فيديو

بعد مقتل 43.. الجيش الإثيوبي يعلن تفاصيل الضربة الجوية

أزمة .. المقاصة يعلن عدم إذاعة مباراته أمام الزمالك في الدوري

بخلاف بي إن سبورت.. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلى والترجي

وقف صرف المستحقات.. احذر تقديم بيانات مزورة للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي

صفقة قوية.. الأهلي يقترب من حسم التعاقد مع علي زين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

دراسة تكشف .. حقيقة فاعلية لقاح فايزر ضد دلتا كورونا

ماسك الشوكولاتة والزبادي لتفتيح الجسم والوجه

فيديو

بعد مقتل 43.. الجيش الإثيوبي يعلن تفاصيل الضربة الجوية

فيديوجراف..بعد الحكم على حنين حسام ..ما هو تطبيق لايكي المثير للجدل؟

منها تعاطى المخدرات.. حالات إنهاء خدمة الموظفين من العمل

فيديوجراف.. صناعة بطاريات الجرافين ..ثورة صناعية في الطريق

المزيد

ساحة رأي

يحيي عفيفي يكتب: تأجيل الفاتورة الإلكترونية

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ