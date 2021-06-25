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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: بدء تسليم 3072 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر –الأندلس" بعد غد

مشروع دار مصر القاهرة
مشروع دار مصر القاهرة الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ بعد غد الأحد 27/6/2021، وحتى يوم الخميس 30/12/2021، فى تسليم 3072 وحدة سكنية (128 عمارة) بالمرحلتين التكميلية والثانية بدار مصر بمنطقة الأندلس أكواد "211 – 311 – 431" بمدينة القاهرة الجديدة.

 

مشروع دار مصر القاهرة الجديدة

أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الى أنه تم تخصيص أيامٍ محددة لتسليم وحدات كل عمارة لمنع تزاحم الفائزين بالوحدات عند إنهاء إجراءات التسليم للحد من الإصابة بفيروس كورونا.

 

دار مصر القاهرة الجديدة


وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه على العميل الفائز بالوحدة، التوجه لبنك التعمير والإسكان (فـرع التجمع الخامس)، وذلك لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث، وذلك لتسجيل البيانات واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.​​​​​​​​

دار مصر القاهرة الجديدة


وأضاف المهندس أمين غنيم،رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام (300 – 301 – 302 – 303 – 304 – 305 – 306 – 307 – 287 – 288 – 147 – 148 – 149 – 150 – 151 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 1 – 2 – 3 – 4 – 56 – 37 – 38 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 85 – 86 – 57 – 58 – 281 – 282 – 283 – 284 – 289 – 290 – 291 – 292 – 293 – 100 – 101 – 102 – 103 – 104 – 119 – 120 – 20 – 125 – 126 – 127 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 – 142 – 117 – 118 – 140 – 155 – 156 – 159 – 160 – 65 – 66 – 67 – 68 – 63 – 64 – 69 – 70 – 139 – 92 – 93 – 21 – 98 – 99 – 75 – 76 – 77 – 78 – 141 – 73 – 74 – 71 – 72 – 143 – 144 – 46 – 47 – 54 – 55 – 109 – 110 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 39 – 40 – 107 – 108 – 115 - 116)، في أيام محددة طبقاً للجدول المعلن على موقع الجهاز.

الأسكان عاصم الجزار المجتمعات العمرانية دار مصر الأندلس

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