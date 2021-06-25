شريف إكرامي عبر تويتر: أجمل ما فينا كمصريين العاطفة

وجه شريف إكرامي حارس مرمي نادي بيراميدز رسالة لمتابعيه عبر حسابه بموقع التدوينات القصير تويتر.



وكتب شريف إكرامي عبر تويتر: “أجمل ما فينا كمصريين هي العاطفة خصوصاً عندما نخاطبها في التوقيت والموقف المناسب فيظهر المعدن الحقيقي من صلابة، تحمل، وطنية، وإنسانية، لكن عندما نخلطها بالعمل الاحترافي متعمدين تحدث المشكلة فنظهر كهواة عشوائيين وبلا مهنية.. مهم ألا نجعل أجمل مميزاتنا هي أقوي عيوبنا.. #مجرد_رأي_شخصي ".

ورد شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز، وحارس الأهلي السابق، على الهجوم الذي تعرض له من جماهير النادي الأهلي بعد اتهامه من قبل البعض بالوقوف مع والده إكرامي الشحات، نجم الأهلي السابق، وراء رحيل رمضان صبحي عن القلعة الحمراء وانتقاله إلى نادي بيراميدز في صفقة أثارت وقتها الكثير من الجدل.



واستقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على استمرار أحمد الشناوى فى حراسة مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة على حساب شريف إكرامى بعد المستوى المميز الذى قدمه الشناوى فى المبارة الأخيرة أمام الرجاء المغربي .

وتألق الشناوى بشكل كبير فى حراسة مرمى بيراميدز أمام الرجاء فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الأحد الماضى فى إطار لقاءات ذهاب نصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية ولعب دورا بارزا فى خروج النتيجة بهذا الشكل بعد تصديه للعديد من الكرات الخطرة .

وبات أحمد الشناوى هو الحارس الأول لدى الجهاز الفنى لبيراميدز الآن بسبب تألقه اللافت رغم أنه كان حارسا احتياطيا طوال العام الجاري لشريف إكرامي والذى بات خارج الحسابات فى الوقت الراهن بشأن التشكيل الأساسى .

وفى هذا السياق ، تسافر بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى المغرب ظهر غدا الخميس تمهيدا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.



ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء في التاسعة من مساء الأحد المقبل على استاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب، بإياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، لحسم المتأهل للنهائي بعد التعادل السلبي بدون أهداف في لقاء الذهاب بالقاهرة.

ويؤدي بيراميدز تدريبه اليوم الأربعاء بملعب الدفاع الجوي قبل إعلان قائمة السفر إلى المغرب لخوض المباراة الهامة، على أن تطير البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق لتوفير الوقت والجهد لجميع أفراد البعثة.