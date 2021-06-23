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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

شريف إكرامي
شريف إكرامي

استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي  بيراميدز على استمرار أحمد الشناوى فى حراسة مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة على حساب شريف إكرامى بعد المستوى المميز الذى قدمه الشناوى فى المبارة الأخيرة أمام الرجاء المغربي .

وتألق الشناوى بشكل كبير فى حراسة مرمى بيراميدز أمام الرجاء فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الأحد الماضى فى إطار لقاءات ذهاب نصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية ولعب دورا بارزا فى خروج النتيجة بهذا الشكل بعد تصديه للعديد من الكرات الخطرة .

وبات أحمد الشناوى هو الحارس الأول لدى الجهاز الفنى لبيراميدز الآن بسبب تألقه اللافت رغم أنه كان حارسا احتياطيا طوال العام الجاري لشريف إكرامي والذى بات خارج الحسابات فى الوقت الراهن بشأن التشكيل الأساسى .

وفى هذا السياق ، تسافر بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى المغرب ظهر غدا الخميس  تمهيدا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.
 

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء في التاسعة من مساء الأحد المقبل على استاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب، بإياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، لحسم المتأهل للنهائي بعد التعادل السلبي بدون أهداف في لقاء الذهاب بالقاهرة.

ويؤدي بيراميدز تدريبه اليوم الأربعاء بملعب الدفاع الجوي قبل إعلان قائمة السفر إلى المغرب لخوض المباراة الهامة، على أن تطير البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق لتوفير الوقت والجهد لجميع أفراد البعثة.

نادي بيراميدز أحمد الشناوي شريف إكرامي بيراميدز الكونفيدرالية الإفريقية

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