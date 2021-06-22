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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق لكرة القدم لـ المبتورين

صدى البلد

يعلن نادي بيراميدز في مؤتمر صحفي، في السادسة من مساء غد، الأربعاء، بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، عن تأسيس أول فريق مصري لكرة القدم للمبتورين Amputee Football ، في إطار الدور المجتمعي للنادي وتوفير فرصة ممارسة الرياضة وكرة القدم لمختلف الفئات وفي إطار دعم ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع بالصورة اللائقة.

يحضر المؤتمر الصحفي، المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لـ نادى بيراميدز، الذي يعلن عن تفاصيل تأسيس الفريق وخطة النادي لدعمه في المرحلة المقبلة، وكذلك الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، ويحضر من لاعبي الفريق الأول بالنادي، عبد الله السعيد قائد فريق الكرة، وعلي جبر المدافع الدولي.

ويتواجد في المؤتمر، خالد عبد الحفيظ عطية رئيس اللجنة المكلفة بملف فريق الكرة للمبتورين، وقائد الفريق اللاعب سيف محمد سلامة، وأعضاء الفريق حديث العهد للتعريف بهم خلال مراسم المؤتمر الصحفي.

المصري البورسعيدي يكشف حقيقة رحيل مدربه علي ماهر لـ بيراميدز

في سياق أخر ، قال عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن كافة التقارير التي تحدثت عن رحيل، علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي إلى بيراميدز غير صحيحة.

وأضاف عدنان حلبية، من خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" يوجد توافقا تاما بين إدارة المصري وعلي ماهر، وما يتردد عن رحيله غير صحيح".

وتابع:" لا يوجد فريق يتنازل عن مدربه في هذه المرحلة الصعبة لفريق آخر، ومن الوارد أن هذه التقارير هدفها تشتيت نادي المصري وإثارة البلبلة داخل صفوفه ".

وأكد :" لا يمكنني نفى او تأكيد تواصل بعض الأندية، مع علي ماهر من اجل تدريبها في الفترة المقبلة، والممكن أن يكون بيراميدز يرغب في التعاقد مع علي ماهر، لكن العلاقة بيننا وبين علي ماهر طيبة للغاية".

وأكمل:" المصري لن يصمم على بقاء لاعب ليس لديه الرغبة في الاستمرار مع الفريق ،ونحن حاليا نتفاوض لتمديد عقد عمر عبدالواحد والزمالك لم يفاوضنا من أجل ضم كريم العراقي".

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