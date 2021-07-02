أول صور للأدوية المصنعة داخل مدينة الدواء المصرية.. فيديو

عرض الدكتور عمرو ممدوح رئيس مجلس إدارة مدينة الدواء المصرية، أول صور لـ عينات من الأدوية المصنعة داخل مدينة الدواء المصرية، وذلك بعد التغليف النهائي لها.



وقال عمرو ممدوح في حواره في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :" نهتم بجودة الأدوية وتفاصيل تغليف العبوات، مضيفا:" كل دواء سيكون له لون مختلف عن الآخر وفق المرض الذي يعالجه الدواء ".

وتابع عمرو ممدوح :" توزيع الأدوية في جمهورية مصر العربية يتم عن طريق الموزعين المعتمدين "، مضيفا:" سيتم طرح الأدوية المنتجة في مدينة الدواء في السوق المصري قريبا،ونحن في المراحل النهائية من الاختبارات على الأدوية".



وقال الدكتور عمرو ممدوح رئيس مجلس إدارة مدينة الدواء المصرية، إن المدينة تعتبر أول مدينة دوائية في الشرق الأوسط، ومساحتها 180 ألف متر وبها 15 منطقة إنتاجية ويتم استخدام أحدث التكنولوجيات ويتم تقليل العامل البشري في عملية الإنتاج.

وتابع عمرو ممدوح: "يتم البدء في إدخال المواد الخام للأدوية داخل خطوط الإنتاج ويتم تجفيف المادة الخام للدواء ثم يتم طحن المواد الخام ويتم إجراء هذا الأمر بشكل إلكتروني دون تدخل بشري"، مضيفا: "يتم تأهيل العمالة داخل مدينة الدواء المصرية ويتم التدريب بواسطة الشركات العالمية كي تكون العمالة قادرة على العالم مع التكنولوجيات الحديثة".

وأكمل عمرو ممدوح: "يتم إنتاج الأدوية والأقراص والكبسولات والدواء الشراب والكريمات والكبسولات والمحاليل، ويتم إنتاج معظم العلاجات الدوائية من أمراض السكر والضغط والمضادات الحيوية والمسكنات".



تصنيع لقاح فيروس كورونا

وتبدأ مراحل الشروع في تصنيع اللقاح، من استقبال أول مجموعة خبراء من منظمة الصحة العالمية في شركة فاكسيرا، وتم الحصول على تقرير إيجابي عن إمكانية العمل.



وتم توقيع شركة سينوفاك الصينية لتصنيع 40 مليون جرعة سنويا، ووافقوا على زيادتها خلال الـ 6 أشهر الى 80 مليون جرعة، وتم تأهيل مصنعين الأول فاكسيرا العجوزة بطاقة إنتاجية 300 ألف جرعة في الشيفت الواحد، وطاقة إنتاجية سنوية 110 إلى 220 مليون جرعة،و تم استقبال المواد الخام بهيئة الدواء، وعمل 11 نوعا من الفحوصات والتحاليل.

و تم إنتاج 300 ألف جرعة من إجمالى 2 مليون و250 ألف جرعة مقرر إنتاجها فى المرحلة الأولى.

وسيتم توفير خطي إنتاج، الأول بطاقة 300 ألف في الشفت الواحد، والثاني بطاقة إنتاجية 3 ملايين جرعة شهريا، وترتفع تباعا لتصل إلى مليار جرعة سنويا، وقالت إن مصر تؤهل المصنع مع خبراء من الهند والصين، بغرض التصدير الى أفريقيا والمنطقة.

و من المقرر تشغيل خطين للإنتاج، الأول فى منطقة الدقى والثانى بالسادس من أكتوبر، على أن يتم تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح سينوفاك فاكسيرا، وهو لقاح مصرى صينى تصل كفاءته إلى أكثر من 80%.

و مصنع إنتاج لقاحات كوفيد التابع لـ«فاكسيرا» فى 6 أكتوبر مزود بـ 8 معامل مركزية، مزودة بأحدث الأجهزة الخاصة بقياس جودة لقاحات كورونا، حيث تقوم بعدة مهام أساسية في مقدمتها قياس ثبات المنتج النهائي تحت ظروف مختلفة فى الضغط ودرجة الحرارة، إلى جانب اختبارات «العقامة» ومأمونية المنتج النهائى، إلى جانب اختبارات جودة المياه المستخدمة فى التصنيع وجودة الهواء.

و تجهيزات مصنع فاكسيرا بلغت حوالى 17 مليون دولار، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه إنشاءات ،و مصانع شركة فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر ستصبح أكبر مجمع لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتساهم فى رفع الطاقة الإنتاجية للقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع مختلف الشركات المُنتجة للقاحات في العالم.

و المصنع المخصص لإنتاج لقاحات فيروس كورونا، يضم مجمع ثلاجات مركزي يسع لتخزين 150 مليون جرعة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين جرعة من اللقاحات في اليوم، بما يعادل 6 أضعاف القدرة الإنتاجية لمصانع الشركة بالعجوزة.

