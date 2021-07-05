سعر الدولار فى البنوك اليوم الأثنين 5 -7-2021

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل اليوم الأثنين 5 يوليو2021 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك المركزى 15.62جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع .



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 15.66جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار الأمريكى فى بنك المصرى الخليجى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك 15.65 جنيه للشراء و 15.73جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنوك( مصرف ابوظبى الاسلامى، الامارات دبى الوطنى، المصرى لتنمية الصادرات) 15.64 جنيه للشراء و 15.73جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنوك ( بلوم ، العربى الافريقى الدولى،المصرف المتحد، عودة ، المشرق ، ،العقارى المصرى العربى ،التنمية الصناعية،ابوظبى الاول FAB،الأهلى المتحد، قناة السويس ،عودة ، المشرق ،كريدى اجريكول، اتش اس بى سى HSBC، المصرف العربى الدولى، الكويت الوطنى NBK، مصر ايران للتنمية،

،المصرف المتحد)نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه.



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك الإستثمار العربي نحو 15.63جنيه للشراء و 15.72جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنوك (البركة ، فيصل الإسلامى، الإسكندرية )نحو 15.62جنيه للشراء و 15.72جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأثنين فى بنوك (الأهلى ،مصر ) نحو 15.61جنيه للشراء و 15.71 جنيه



وكان البنك المصرى المصرى أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.



واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.



