عبد العاطي يكشف حقيقة تعاقد فاركو مع ألفيش

كشف مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو الصاعد حقيقة التعاقد مع داني ألفيش نجم منتخب البرازيل ونادي ساو باولو.

وكان رئيس النادي قد تحدث سابقا حول إمكانية ضم اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في العالم للظهور مع الفريق في الدوري المصري.

وقال عبد العاطي عبر قناة أون تايم سبورتس: "داني ألفيش يرتبط بعلاقات شخصية مع رئيس الشركة ومسؤوليها منذ التعاون معهم قبل سنوات في الترويج للقاح الخاص بفيروس سي".

وعد ألفيش لفاركو

وأضاف "ألفيش وعد مسؤولي فاركو منذ العام الماضي أنه حال تأهل الفريق للدوري المصري الممتاز، فإنه لا يمانع الانضمام إليه ولكن لا نعلم مصيره حاليا بشأن رغبته أو تعاقده مع نادي ساو باولو البرازيلي".

وأتم "بالطبع داني ألفيش سيكون إضافة كبيرة جدا للدوري المصري لما حققه من إنجازات مع برشلونة والمنتخب البرازيلي".